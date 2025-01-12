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سعر KONG SUI (KONG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.40K . يتم تحديث سعر KONG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KONG SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.21 - تغيير سعر KONG SUI خلال اليوم هو -1.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.63B

أداء سعر KONG SUI (KONG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KONG SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KONG SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KONG SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KONG SUI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.28% 30 يوم $ 0 -60.04% 60 يوم $ 0 +47.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KONG SUI (KONG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KONG SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.28% تغير السعر (7 أيام) -17.17%

معلومات سوق KONG SUI (KONG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: