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سعر Konan of Kaspa (KONAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر KONAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Konan of Kaspa الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 270.01K - تغيير سعر Konan of Kaspa خلال اليوم هو -21.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 287.00B

أداء سعر Konan of Kaspa (KONAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Konan of Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Konan of Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Konan of Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Konan of Kaspa مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -21.90% 30 يوم $ 0 -83.08% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Konan of Kaspa (KONAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Konan of Kaspa: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) -21.90% تغير السعر (7 أيام) -47.33%

معلومات سوق Konan of Kaspa (KONAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: