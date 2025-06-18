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سعر Kommunity Take Over (KTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.55K . يتم تحديث سعر KTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kommunity Take Over الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kommunity Take Over خلال اليوم هو -5.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.34M

أداء سعر Kommunity Take Over (KTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.99% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kommunity Take Over (KTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kommunity Take Over: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -5.99% تغير السعر (7 أيام) -31.55%

معلومات سوق Kommunity Take Over (KTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: