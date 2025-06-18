سعر Kommunity Take Over (KTO)
سعر Kommunity Take Over (KTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.55K. يتم تحديث سعر KTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kommunity Take Over الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kommunity Take Over خلال اليوم هو -5.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.34M
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خلال اليوم، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kommunity Take Over مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.99%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kommunity Take Over: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.58%
-5.99%
-31.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The dev left. We stayed. $KTO lives.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kommunity Take Over (KTO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KTO والتوكن الشاملة الآن!
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