سعر Komet (KOMET)
سعر Komet (KOMET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 97.12K. يتم تحديث سعر KOMET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Komet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.49K
- تغيير سعر Komet خلال اليوم هو +10.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.70B
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خلال اليوم، كان سعر Komet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Komet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Komet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Komet مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.98%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Komet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+10.98%
-57.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Komet is a meme token built on KRC20. Komet was created to assist in bringing retail investors into the KRC20 ecosystem in a fun way through memes. Komet is also focused on bringing more attention to the native token Kaspa. Whether through fun memes, informational post, or through the future NFT collection. Komet wants the public to know what Kaspa is and what more is in stored for the new ecosystem.
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