المزيد عن KOME

معلومات سعر KOME

الموقع الرسمي لـ KOME

اقتصاد توكن KOME

توقعات سعر KOME

شعار Kome Chan

سعر Kome Chan (KOME)

السعر المباشر لـ 1 KOME إلى USD:

مخطط أسعار Kome Chan (KOME) المباشر
معلومات سعر Kome Chan (KOME) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01605948
$ 0.01605948$ 0.01605948

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Kome Chan (KOME) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOME بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOME على الإطلاق هو $ 0.01605948، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOME -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kome Chan (KOME)

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

--
----

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kome Chan هي $ 6.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96K.

سجل سعر Kome Chan (KOME) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 00.00%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Kome Chan ( KOME )

🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸

Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.

🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.

🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Kome Chan (KOME)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Kome Chan (USD)

كم ستكون قيمة Kome Chan (KOME) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kome Chan (KOME) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kome Chan.

تحقق الآن من توقعات سعر Kome Chan!

عملة KOME إلى العملات المحلية

توكنوميكس Kome Chan (KOME)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kome Chan (KOME) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KOME والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kome Chan (KOME)

كم يساوي Kome Chan (KOME) اليوم؟
سعر KOME المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KOME إلى USD الحالي؟
سعر KOME إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kome Chan ؟
القيمة السوقية لعملة KOME هي $ 6.96K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KOME؟
العرض المتداول لتوكن KOME هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KOME؟
حقق KOME سعرًا قياسيًا قدره 0.01605948 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KOME؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 KOME.
ما هو حجم تداول KOME؟
حجم تداول KOME المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KOME هذا العام؟
قد يرتفع KOME هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KOME لمزيد من التحليل المتعمق.
