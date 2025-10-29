سعر Kome Chan (KOME)
--
--
0.00%
0.00%
سعر Kome Chan (KOME) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOME بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOME على الإطلاق هو $ 0.01605948، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOME -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Kome Chan هي $ 6.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96K.
خلال اليوم، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kome Chan مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
🌸 Introducing $KOME (Kome Chan) - The Heart of Japanese Social Culture! 🌸
Say hello to Kome Chan, the adorable and beloved Japanese social dog who’s capturing hearts worldwide! 🐶 $KOME is more than just a memecoin; it’s a celebration of culture, creativity, and community, inspired by the charming life of Kome Chan, a true icon of joy and companionship.
🐾 Who is Kome Chan? Kome Chan is a lovable Japanese dog with a vibrant social presence, bringing smiles to everyone who crosses paths with this furry friend. Known for a playful spirit and heartwarming antics, Kome Chan represents the essence of loyalty and happiness—values we aim to embody in the $KOME community.
🎶 A Musical Journey with Kome Chan What makes Kome Chan even more special is the story behind the pup! Kome Chan’s owner, a talented female musician, has poured her love for her furry companion into beautiful music. With numerous songs inspired by Kome Chan’s adventures and charm, this creative bond adds a unique layer to the $KOME project, blending art and cryptocurrency in a way that resonates with fans of music and memes alike.
