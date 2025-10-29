معلومات سعر Kome Chan (KOME) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01605948$ 0.01605948 $ 0.01605948 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر Kome Chan (KOME) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOME بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOME على الإطلاق هو $ 0.01605948، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOME -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kome Chan (KOME)

القيمة السوقية $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kome Chan هي $ 6.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.96K.