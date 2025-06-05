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سعر Kolwaii by Virtuals (VIBES) المباشر لليوم هو USD 0.00102343 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر VIBES مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kolwaii by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Kolwaii by Virtuals خلال اليوم هو -3.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Kolwaii by Virtuals (VIBES) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolwaii by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolwaii by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0080032641 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolwaii by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0936502642 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolwaii by Virtuals مقابل USD هو $ -0.001035570487742516 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.91% 30 يوم $ +0.0080032641 +782.00% 60 يوم $ +0.0936502642 +9,150.63% 90 يوم $ -0.001035570487742516 -50.29%

تحليل سعر Kolwaii by Virtuals (VIBES)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolwaii by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00106874$ 0.00106874 $ 0.00106874 عالية طوال الوقت $ 0.02029524$ 0.02029524 $ 0.02029524 تغير السعر (1 ساعة) +1.82% تغير السعر (1يوم) -3.91% تغير السعر (7 أيام) -29.03%

معلومات سوق Kolwaii by Virtuals (VIBES)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: