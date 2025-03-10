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سعر Kolwaii (KWAII) المباشر لليوم هو USD 0.00183367 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.25K . يتم تحديث سعر KWAII مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kolwaii الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.37K - تغيير سعر Kolwaii خلال اليوم هو -22.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 268.00M

أداء سعر Kolwaii (KWAII) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ -0.00053803063790827 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ -0.0014144712 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00053803063790827 -22.68% 30 يوم $ -0.0014144712 -77.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kolwaii (KWAII)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolwaii: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0016743$ 0.0016743 $ 0.0016743 24 ساعة مرتفع $ 0.00237185$ 0.00237185 $ 0.00237185 عالية طوال الوقت $ 0.02029524$ 0.02029524 $ 0.02029524 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -22.68% تغير السعر (7 أيام) -34.09%

معلومات سوق Kolwaii (KWAII)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: