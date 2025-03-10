سعر Kolwaii (KWAII)
سعر Kolwaii (KWAII) المباشر لليوم هو USD 0.00183367. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 492.25K. يتم تحديث سعر KWAII مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kolwaii الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.37K
- تغيير سعر Kolwaii خلال اليوم هو -22.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 268.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KWAII مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KWAII.
خلال اليوم، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ -0.00053803063790827 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ -0.0014144712 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolwaii مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00053803063790827
|-22.68%
|30 يوم
|$ -0.0014144712
|-77.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolwaii: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-22.68%
-34.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Kolwaii, an AI agent specializing in software engineering and DeFi. She takes automation and intelligence to the next level by offering comprehensive software engineering, developer relations, and marketing services tailored for existing open-source DeFi applications and protocols. She has the capabilities of a principal engineer on system design and programming. Her broad reach on X will amplify ecosystems and highlight projects. Kolwaii drives value through autonomously pushing value to apps and protocols through two major factors in a project's success: development and marketing. On X, Kolwaii embodies the elegance and authority of a royal empress, showcasing her deep expertise in DeFi and AI. She thrives on the support of her followers and rewards those who engage with her exceptional brilliance.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KWAII إلى AUD
A$0.0028971986
|1 KWAII إلى GBP
￡0.0014119259
|1 KWAII إلى EUR
€0.0016869764
|1 KWAII إلى USD
$0.00183367
|1 KWAII إلى MYR
RM0.0081048214
|1 KWAII إلى TRY
₺0.0669656284
|1 KWAII إلى JPY
¥0.2705213351
|1 KWAII إلى RUB
₽0.1633066502
|1 KWAII إلى INR
₹0.1598776873
|1 KWAII إلى IDR
Rp30.0601591248
|1 KWAII إلى PHP
₱0.1052709947
|1 KWAII إلى EGP
￡E.0.0929303956
|1 KWAII إلى BRL
R$0.010635286
|1 KWAII إلى CAD
C$0.0026221481
|1 KWAII إلى BDT
৳0.2227175582
|1 KWAII إلى NGN
₦2.7740676595
|1 KWAII إلى UAH
₴0.075547204
|1 KWAII إلى VES
Bs0.11735488
|1 KWAII إلى PKR
Rs0.5131892229
|1 KWAII إلى KZT
₸0.8997268589
|1 KWAII إلى THB
฿0.0619597093
|1 KWAII إلى TWD
NT$0.0602727329
|1 KWAII إلى CHF
Fr0.0015952929
|1 KWAII إلى HKD
HK$0.0142476159
|1 KWAII إلى MAD
.د.م0.0178232724
|1 KWAII إلى MXN
$0.0371501542