سعر Kollector (KLTR)
سعر Kollector (KLTR) المباشر لليوم هو USD 0.02242292. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KLTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kollector الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K
- تغيير سعر Kollector خلال اليوم هو -2.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ -0.00062005934044476 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ -0.0003029403 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ +0.0000402625 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ +0.00549758353469667 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00062005934044476
|-2.69%
|30 يوم
|$ -0.0003029403
|-1.35%
|60 يوم
|$ +0.0000402625
|+0.18%
|90 يوم
|$ +0.00549758353469667
|+32.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kollector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.13%
-2.69%
-0.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The KBASE is the NFTs Boutique Marketplace. Its team collaborates with artists to add new art categories that bring more users. Also, the Kbase monitors what exactly collectors are looking for: specific kinds of artworks, collectibles, music, and other digital assets. Therefore, counter-parties make a preliminary selection of the type of the artwork, before costly creating and minting. Moreover, the marketplace has sophisticated searching mechanics that allows artists and collectors to match each other in 2 seconds. Also, artists can create NFTs and mint them quickly. Apart above, the KOLLECTOR (KLTR) token allows users to buy and sell all artworks presented on the KBASE NFTs Marketplace.
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