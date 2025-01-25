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سعر Kollector (KLTR) المباشر لليوم هو USD 0.02242292 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KLTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kollector الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.49K - تغيير سعر Kollector خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kollector (KLTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ -0.00062005934044476 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ -0.0003029403 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ +0.0000402625 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kollector مقابل USD هو $ +0.00549758353469667 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00062005934044476 -2.69% 30 يوم $ -0.0003029403 -1.35% 60 يوم $ +0.0000402625 +0.18% 90 يوم $ +0.00549758353469667 +32.48%

تحليل سعر Kollector (KLTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kollector: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02218752$ 0.02218752 $ 0.02218752 24 ساعة مرتفع $ 0.02310146$ 0.02310146 $ 0.02310146 عالية طوال الوقت $ 0.576593$ 0.576593 $ 0.576593 تغير السعر (1 ساعة) +0.13% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) -0.21%

معلومات سوق Kollector (KLTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: