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سعر Kolibri USD (KUSD)

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مخطط سعر Kolibri USD (KUSD) المباشر

$0.862376
$0.862376$0.862376
-3.60%(1D)

سعر Kolibri USD (KUSD) لليوم

سعر Kolibri USD (KUSD) المباشر لليوم هو USD 0.862376. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kolibri USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.73
- تغيير سعر Kolibri USD خلال اليوم هو -3.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Kolibri USD (KUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.0331146172181089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1383561559 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1719885612 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1229427402812725 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0331146172181089-3.69%
30 يوم$ -0.1383561559-16.04%
60 يوم$ -0.1719885612-19.94%
90 يوم$ -0.1229427402812725-12.47%

تحليل سعر Kolibri USD (KUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolibri USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.836758
$ 0.836758$ 0.836758

$ 0.8972
$ 0.8972$ 0.8972

$ 1.48
$ 1.48$ 1.48

--

-3.69%

-15.67%

معلومات سوق Kolibri USD (KUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.73
$ 13.73$ 13.73

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ما هو Kolibri USD ( KUSD )

Kolibri USD is an algorithmic stablecoin pegged to the US dollar.

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المصدر Kolibri USD (KUSD)

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عملة KUSD إلى العملات المحلية

1 KUSD إلى AUD
A$1.36255408
1 KUSD إلى GBP
0.6899008
1 KUSD إلى EUR
0.8192572
1 KUSD إلى USD
$0.862376
1 KUSD إلى MYR
RM3.76858312
1 KUSD إلى TRY
30.73508064
1 KUSD إلى JPY
¥134.55652728
1 KUSD إلى RUB
84.26275896
1 KUSD إلى INR
74.31956368
1 KUSD إلى IDR
Rp13,909.28837528
1 KUSD إلى PHP
50.233402
1 KUSD إلى EGP
￡E.43.36026528
1 KUSD إلى BRL
R$5.09664216
1 KUSD إلى CAD
C$1.23319768
1 KUSD إلى BDT
104.96840672
1 KUSD إلى NGN
1,343.26272888
1 KUSD إلى UAH
36.15080192
1 KUSD إلى VES
Bs48.293056
1 KUSD إلى PKR
Rs239.87850816
1 KUSD إلى KZT
445.90013456
1 KUSD إلى THB
฿28.9327148
1 KUSD إلى TWD
NT$28.23419024
1 KUSD إلى CHF
Fr0.7761384
1 KUSD إلى HKD
HK$6.70928528
1 KUSD إلى MAD
.د.م8.58926496