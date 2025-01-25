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سعر Kolibri USD (KUSD) المباشر لليوم هو USD 0.862376 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kolibri USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.73 - تغيير سعر Kolibri USD خلال اليوم هو -3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kolibri USD (KUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.0331146172181089 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1383561559 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1719885612 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kolibri USD مقابل USD هو $ -0.1229427402812725 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0331146172181089 -3.69% 30 يوم $ -0.1383561559 -16.04% 60 يوم $ -0.1719885612 -19.94% 90 يوم $ -0.1229427402812725 -12.47%

تحليل سعر Kolibri USD (KUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kolibri USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.836758$ 0.836758 $ 0.836758 24 ساعة مرتفع $ 0.8972$ 0.8972 $ 0.8972 عالية طوال الوقت $ 1.48$ 1.48 $ 1.48 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.69% تغير السعر (7 أيام) -15.67%

معلومات سوق Kolibri USD (KUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: