سعر KOLANA (KOLANA)
سعر KOLANA (KOLANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 39.08K. يتم تحديث سعر KOLANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOLANA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.85
- تغيير سعر KOLANA خلال اليوم هو -2.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 749.90M
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خلال اليوم، كان سعر KOLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOLANA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOLANA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.02%
|30 يوم
|$ 0
|-32.11%
|60 يوم
|$ 0
|-75.45%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر KOLANA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-2.02%
-27.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KOLANA is a koala-character meme coin that has been designed as the newest meme character token to join the Solana ecosystem. It’s a fun, community-driven token with no inherent value, created purely for those who want to participate in the Solana meme culture and become a part of the KOLANA community. While it doesn't offer utility or financial promises, it thrives on community engagement and decentralised fun.
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