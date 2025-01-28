سعر Koku The Shikoku ($KOKU)
سعر Koku The Shikoku ($KOKU) المباشر لليوم هو USD 0.00899817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.16M. يتم تحديث سعر $KOKU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Koku The Shikoku الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.05K
- تغيير سعر Koku The Shikoku خلال اليوم هو +52.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ +0.00309357 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00309357
|+52.39%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Koku The Shikoku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
+52.39%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Koku the Shikoku is a meme coin. He is from the Edo Era and is a valiant member of the Ronin Network. His gambling spirit defines his digital existence. Koku's day begins with a big bowl of Udon noodles, followed by games like Hanafuda or Menko, but Cho-Han is his favourite, as he loves rolling the dice! Koku is the true symbol of Gamba and has his sights on being the number dog on Ronin Network.
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