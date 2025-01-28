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سعر Koku The Shikoku ($KOKU) المباشر لليوم هو USD 0.00899817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.16M . يتم تحديث سعر $KOKU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Koku The Shikoku الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 476.05K - تغيير سعر Koku The Shikoku خلال اليوم هو +52.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Koku The Shikoku ($KOKU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ +0.00309357 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Koku The Shikoku مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00309357 +52.39% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Koku The Shikoku ($KOKU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Koku The Shikoku: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00589171$ 0.00589171 $ 0.00589171 24 ساعة مرتفع $ 0.00934962$ 0.00934962 $ 0.00934962 عالية طوال الوقت $ 0.00986656$ 0.00986656 $ 0.00986656 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) +52.39% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Koku The Shikoku ($KOKU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: