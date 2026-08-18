سعر Kokopi Koalas اليوم

السعر المباشر لمشروع Kokopi Koalas (KOKOP) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KOKOP الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KOKOP.

يحتل Kokopi Koalas حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 97,250، مع عرض متداول قدره 975.00M KOKOP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KOKOP بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00438245، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KOKOP بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-0.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Kokopi Koalas (KOKOP)

القيمة السوقية $ 97.25K$ 97.25K $ 97.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.74K$ 99.74K $ 99.74K إمداد دورة التداول 975.00M 975.00M 975.00M إجمالي العرض 999,997,701.197849 999,997,701.197849 999,997,701.197849

القيمة السوقية الحالية لـ Kokopi Koalas هي $ 97.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOKOP يبلغ 975.00M، مع إجمالي عرض 999997701.197849. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.74K.