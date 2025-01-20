سعر Koji (KOJI)
سعر Koji (KOJI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KOJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Koji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.97K
- تغيير سعر Koji خلال اليوم هو +0.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Koji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Koji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Koji مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Koji مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.79%
|30 يوم
|$ 0
|+0.74%
|60 يوم
|$ 0
|+0.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Koji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.19%
+0.79%
+0.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Koji Earth project aims to provide KOJI token-holders with original comic book NFTs created by the Amco-studio. Also, the project is developing an online store with official KOJI Merchandise. Automatically, the KOJI’s smart contract deducts 3% from every transaction and spreads it as follow: 1% goes to charity, 1% goes to holders, 0.5% goes to the burning wallet, and the rest 0.5% goes to the growth fund.
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