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سعر Kogin by Virtuals (KOGIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 464.08K . يتم تحديث سعر KOGIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kogin by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 510.39 - تغيير سعر Kogin by Virtuals خلال اليوم هو -9.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 940.00M

أداء سعر Kogin by Virtuals (KOGIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.87% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kogin by Virtuals (KOGIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kogin by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00121356$ 0.00121356 $ 0.00121356 تغير السعر (1 ساعة) -2.44% تغير السعر (1يوم) -9.87% تغير السعر (7 أيام) -44.74%

معلومات سوق Kogin by Virtuals (KOGIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: