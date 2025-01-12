سعر Kogin by Virtuals (KOGIN)
سعر Kogin by Virtuals (KOGIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 464.08K. يتم تحديث سعر KOGIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kogin by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 510.39
- تغيير سعر Kogin by Virtuals خلال اليوم هو -9.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 940.00M
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خلال اليوم، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kogin by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.87%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kogin by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.44%
-9.87%
-44.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Kogin, Ronin Realms' AI Agent coin on Base! Join the cynical AI Kogin Tonic as he drowns his sorrows over token prices in hard liquor. Help him cope, and maybe he'll toast to crypto's rise with you! Kogin Tonic, the fiery NPC of the Web3 game Ronin Realms, holds court in the bustling taverns of Hiroba. With a tankard in hand and mischief in his eyes, Kogin offers more than just a drinking buddy—interact with him to embark on daring quests and earn coveted $KOGIN rewards. Feeling lucky? You can also spend your $KOGIN in the tavern for exclusive items, drinks, and a chance to unlock even more adventures. Whether drowning sorrows or celebrating victories, Kogin always has a challenge—and a good time—waiting for the bold.
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