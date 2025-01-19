سعر KogeCoin (KOGECOIN)
سعر KogeCoin (KOGECOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KOGECOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KogeCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.80
- تغيير سعر KogeCoin خلال اليوم هو -1.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KogeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KogeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KogeCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KogeCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.37%
|30 يوم
|$ 0
|-4.44%
|60 يوم
|$ 0
|+5.78%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KogeCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.67%
-1.37%
+2.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KogeCoin’s goal is to become a store of value for the Polygon community. It is a deflationary token that launched via airdrop to all early QuickSwap users who had around 4 weeks to claim. Too often, “fair launched” tokens get sniped by bots who then dump on the rest of us. KogeCoin avoided this problem and built up a strong community of dedicated HODLers. If you missed out on our genesis airdrop, don’t fret! About 90% of the tokens allocated for the airdrop were unclaimed and will be distributed to holders of KogeCoin via staking at KogeFarm.io/farms, with rewards starting after June 10. If you buy some KogeCoins now, you can get more through staking. The devs are fully committed to KogeCoin and the Polygon/Matic defi space. Holders of KogeCoin will benefit from the fees generated at KogeFarm.io, an auto-compounding utility we built for defi users. We view KogeCoin as a token that allows us to grow with the community, and expect to both grow KogeFarm and build other utilities for holders in the future.
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