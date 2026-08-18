سعر Kodiak Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Kodiak Finance (KDK) اليوم هو $ 0.111479، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KDK الحالي إلى USD هو $ 0.111479 لكل KDK.

يحتل Kodiak Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,644,314، مع عرض متداول قدره 14.75M KDK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KDK بين $ 0.109835 (أدنى) و$ 0.111691 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.45994، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.107932.

على المدى القصير، تحرك KDK بمقدار -0.15% خلال الساعة الماضية و+1.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 36.04K.

معلومات سوق Kodiak Finance (KDK)

القيمة السوقية $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M الحجم (24 ساعة) $ 36.04K$ 36.04K $ 36.04K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.15M$ 11.15M $ 11.15M إمداد دورة التداول 14.75M 14.75M 14.75M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kodiak Finance هي $ 1.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 36.04K. العرض المتداول لـ KDK يبلغ 14.75M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.15M.