سعر Koda Cryptocurrency (KODA)
سعر Koda Cryptocurrency (KODA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Koda Cryptocurrency الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.16
- تغيير سعر Koda Cryptocurrency خلال اليوم هو +0.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.52%
|30 يوم
|$ 0
|-0.56%
|60 يوم
|$ 0
|+3.35%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Koda Cryptocurrency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.55%
+0.52%
-0.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is the native token for a new decentralised swap similar to pancake swap focusing on bep20 coins, and to get the faith back in token trading after recent events in the crypto market, the main goal is to appeal to the masses by simplifying crypto trading full stop and protecting from extortion and fraud. Including Rewards/staking for holders, all from a physical office in/ near London, with a real development and marketing team behind us. And the very best community. Office run on solar power. 1/10th supply donated to charities.
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