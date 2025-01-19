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سعر Koda Cryptocurrency (KODA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KODA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Koda Cryptocurrency الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.16 - تغيير سعر Koda Cryptocurrency خلال اليوم هو +0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Koda Cryptocurrency (KODA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Koda Cryptocurrency مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.52% 30 يوم $ 0 -0.56% 60 يوم $ 0 +3.35% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Koda Cryptocurrency (KODA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Koda Cryptocurrency: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00223929$ 0.00223929 $ 0.00223929 تغير السعر (1 ساعة) -0.55% تغير السعر (1يوم) +0.52% تغير السعر (7 أيام) -0.48%

معلومات سوق Koda Cryptocurrency (KODA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: