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سعر Kochi Ken ETH (KOCHI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kochi Ken ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 205.39 - تغيير سعر Kochi Ken ETH خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kochi Ken ETH (KOCHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kochi Ken ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kochi Ken ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kochi Ken ETH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kochi Ken ETH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -7.19% 60 يوم $ 0 -26.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kochi Ken ETH (KOCHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kochi Ken ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +6.62%

معلومات سوق Kochi Ken ETH (KOCHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: