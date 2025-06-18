سعر Kochi Inu (KOCHI)
سعر Kochi Inu (KOCHI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 115.41K. يتم تحديث سعر KOCHI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kochi Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Kochi Inu خلال اليوم هو -16.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
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خلال اليوم، كان سعر Kochi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kochi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kochi Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kochi Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.84%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kochi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.47%
-16.84%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.
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