سعر Kocaelispor Fan Token (KSTT)
سعر Kocaelispor Fan Token (KSTT) المباشر لليوم هو USD 0.00171543. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.73K. يتم تحديث سعر KSTT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kocaelispor Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91K
- تغيير سعر Kocaelispor Fan Token خلال اليوم هو -1.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 43.11M
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خلال اليوم، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0004176692 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0009610380 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0004589345902972222 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.00%
|30 يوم
|$ +0.0004176692
|+24.35%
|60 يوم
|$ +0.0009610380
|+56.02%
|90 يوم
|$ +0.0004589345902972222
|+36.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kocaelispor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.01%
-1.00%
+21.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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