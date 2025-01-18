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سعر Kocaelispor Fan Token (KSTT) المباشر لليوم هو USD 0.00171543 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.73K . يتم تحديث سعر KSTT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kocaelispor Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.91K - تغيير سعر Kocaelispor Fan Token خلال اليوم هو -1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 43.11M

أداء سعر Kocaelispor Fan Token (KSTT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0004176692 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0009610380 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kocaelispor Fan Token مقابل USD هو $ +0.0004589345902972222 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.00% 30 يوم $ +0.0004176692 +24.35% 60 يوم $ +0.0009610380 +56.02% 90 يوم $ +0.0004589345902972222 +36.52%

تحليل سعر Kocaelispor Fan Token (KSTT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kocaelispor Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00171182$ 0.00171182 $ 0.00171182 24 ساعة مرتفع $ 0.00175742$ 0.00175742 $ 0.00175742 عالية طوال الوقت $ 0.016271$ 0.016271 $ 0.016271 تغير السعر (1 ساعة) -1.01% تغير السعر (1يوم) -1.00% تغير السعر (7 أيام) +21.68%

معلومات سوق Kocaelispor Fan Token (KSTT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: