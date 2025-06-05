سعر Kobradag (KODA)
سعر Kobradag (KODA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KODA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kobradag الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 68.46
- تغيير سعر Kobradag خلال اليوم هو +1.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kobradag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kobradag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kobradag مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kobradag مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.64%
|30 يوم
|$ 0
|-43.94%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kobradag: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+1.64%
+2.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kobra (KODA) is a decentralized cryptocurrency created as a fair and scalable alternative to existing Proof-of-Work networks. Based on a fork of Kaspa, Kobra introduces a unique GPU-optimized algorithm called HeavyKodaHash, designed to resist ASIC mining and encourage broad participation. The project emphasizes real-time block propagation, high-speed DAG consensus, and full decentralization. Kobra aims to empower its community with open-source tools, including a modern blockchain explorer, a lightweight mobile wallet, and its own mining infrastructure. With a fixed supply, fast confirmations, and a growing ecosystem, Kobra is committed to building a transparent, fair, and inclusive blockchain network for both miners and users.
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