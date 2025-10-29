سعر Kobe the Shiba Inu المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KOBE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KOBE بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Kobe the Shiba Inu المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KOBE إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KOBE بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KOBE

معلومات سعر KOBE

الموقع الرسمي لـ KOBE

اقتصاد توكن KOBE

توقعات سعر KOBE

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Kobe the Shiba Inu

سعر Kobe the Shiba Inu (KOBE)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KOBE إلى USD:

--
----
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Kobe the Shiba Inu (KOBE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:18:10 (UTC+8)

معلومات سعر Kobe the Shiba Inu (KOBE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.206835
$ 0.206835$ 0.206835

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

سعر Kobe the Shiba Inu (KOBE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KOBE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKOBE على الإطلاق هو $ 0.206835، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KOBE -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Kobe the Shiba Inu (KOBE)

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

--
----

$ 6.64K
$ 6.64K$ 6.64K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kobe the Shiba Inu هي $ 6.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KOBE يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.64K.

سجل سعر Kobe the Shiba Inu (KOBE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kobe the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kobe the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kobe the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kobe the Shiba Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0+45.82%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Kobe the Shiba Inu ( KOBE )

The Kobe Inu ($KOBE) project is a heartfelt, community-driven meme token inspired by the resilient spirit of two Shiba Inu dogs named Kobe, both rescued and championed by DC Shiba Inu Rescue (DC SIR). Drawing from their real-life stories of abandonment, fear, and triumphant adaptation, $KOBE embodies themes of second chances, loyalty, and the unbreakable bond between humans and pups. As an Ethereum-based ERC-20 token, it blends viral meme culture with genuine philanthropy—think Dogecoin's fun vibes meets a purpose-driven narrative. The project aims to build a global pack of holders who rally around animal welfare, particularly for senior Shiba Inus, while fostering a playful ecosystem where memes, art, and stories celebrate canine resilience. At its core, $KOBE isn't just a token; it's a digital tail-wag for overlooked underdogs, turning heartbreak into hope one transaction at a time. (248 characters)

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Kobe the Shiba Inu (KOBE)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Kobe the Shiba Inu (USD)

كم ستكون قيمة Kobe the Shiba Inu (KOBE) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Kobe the Shiba Inu (KOBE) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Kobe the Shiba Inu.

تحقق الآن من توقعات سعر Kobe the Shiba Inu!

عملة KOBE إلى العملات المحلية

توكنوميكس Kobe the Shiba Inu (KOBE)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Kobe the Shiba Inu (KOBE) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KOBE والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Kobe the Shiba Inu (KOBE)

كم يساوي Kobe the Shiba Inu (KOBE) اليوم؟
سعر KOBE المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KOBE إلى USD الحالي؟
سعر KOBE إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Kobe the Shiba Inu ؟
القيمة السوقية لعملة KOBE هي $ 6.64K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KOBE؟
العرض المتداول لتوكن KOBE هو 100.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KOBE؟
حقق KOBE سعرًا قياسيًا قدره 0.206835 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KOBE؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 KOBE.
ما هو حجم تداول KOBE؟
حجم تداول KOBE المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KOBE هذا العام؟
قد يرتفع KOBE هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KOBE لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:18:10 (UTC+8)

تحديثات Kobe the Shiba Inu (KOBE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,229.71
$113,229.71$113,229.71

-1.23%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.50
$4,012.50$4,012.50

-2.05%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04077
$0.04077$0.04077

-12.20%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.80
$198.80$198.80

-0.05%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.0850
$3.0850$3.0850

-20.02%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,012.50
$4,012.50$4,012.50

-2.05%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,229.71
$113,229.71$113,229.71

-1.23%

شعار Solana

Solana

SOL

$198.80
$198.80$198.80

-0.05%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6555
$2.6555$2.6555

+0.73%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19585
$0.19585$0.19585

-1.96%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Yellow Umbrella

Yellow Umbrella

YU

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Tx24

Tx24

TXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0303
$0.0303$0.0303

+21.20%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.08882
$0.08882$0.08882

+4,341.00%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000239
$0.0000000239$0.0000000239

+177.90%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00001427
$0.00001427$0.00001427

+119.53%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008881
$0.0008881$0.0008881

+92.77%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000020
$0.000000000000000000000020$0.000000000000000000000020

+81.81%