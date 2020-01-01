توكنوميكس KOBA (KOBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول KOBA (KOBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات KOBA (KOBA) Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world." الموقع الرسمي: https://kobatheape.org/ اشتر KOBA الآن!

توكنوميكس KOBA (KOBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار KOBA (KOBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 82.93K $ 82.93K $ 82.93K إجمالي العرض: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B العرض المتداول: $ 28.70B $ 28.70B $ 28.70B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 82.93K $ 82.93K $ 82.93K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر KOBA (KOBA)

توكنوميكس KOBA (KOBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس KOBA (KOBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KOBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KOBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KOBA، استكشف السعر المباشر لتوكن KOBA!

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