سعر KOAK (KOAK)
سعر KOAK (KOAK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.74K. يتم تحديث سعر KOAK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KOAK الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.43K
- تغيير سعر KOAK خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B
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خلال اليوم، كان سعر KOAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KOAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KOAK مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KOAK مقابل USD هو $ 0 .
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اكتشف أحدث تحليلات سعر KOAK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KOAK is the first fair-launched duck on the KRC20 Ecosystem, aiming to build a strong family like community along side creating multiple charity partnerships to create a real world use! KOAK is inspired by the world famous "the duck song" which went viral many years ago...After all the fame, KOAK is back to take his community back to the top...THE MOON! With the theme being "KOAK's Bar" we use this as a way for community members feeling like KOAK is a safe space for them!
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