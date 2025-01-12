سعر Knut From Zoo (KNUT)
سعر Knut From Zoo (KNUT) المباشر لليوم هو USD 0.00185472. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر KNUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Knut From Zoo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.40K
- تغيير سعر Knut From Zoo خلال اليوم هو -15.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 984.13M
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خلال اليوم، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ -0.000333645676523448 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000333645676523448
|-15.24%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Knut From Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-15.24%
-34.63%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.
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