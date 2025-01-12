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سعر Knut From Zoo (KNUT) المباشر لليوم هو USD 0.00185472 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M . يتم تحديث سعر KNUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Knut From Zoo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.40K - تغيير سعر Knut From Zoo خلال اليوم هو -15.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 984.13M

أداء سعر Knut From Zoo (KNUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ -0.000333645676523448 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Knut From Zoo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000333645676523448 -15.24% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Knut From Zoo (KNUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Knut From Zoo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00179547$ 0.00179547 $ 0.00179547 24 ساعة مرتفع $ 0.00218837$ 0.00218837 $ 0.00218837 عالية طوال الوقت $ 0.00366987$ 0.00366987 $ 0.00366987 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -15.24% تغير السعر (7 أيام) -34.63%

معلومات سوق Knut From Zoo (KNUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: