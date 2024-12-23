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سعر KNOX Dollar (KNOX) المباشر لليوم هو USD 1.037 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.89K . يتم تحديث سعر KNOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KNOX Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 774.07 - تغيير سعر KNOX Dollar خلال اليوم هو -0.78% - لديه عرض متداول بقيمة USD 290.12K

أداء سعر KNOX Dollar (KNOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ -0.008177698966773 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ -0.0060524505 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ +0.0052862112 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ +0.0146544205204156 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.008177698966773 -0.78% 30 يوم $ -0.0060524505 -0.58% 60 يوم $ +0.0052862112 +0.51% 90 يوم $ +0.0146544205204156 +1.43%

تحليل سعر KNOX Dollar (KNOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KNOX Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 24 ساعة مرتفع $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 عالية طوال الوقت $ 1.065$ 1.065 $ 1.065 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.78% تغير السعر (7 أيام) -0.69%

معلومات سوق KNOX Dollar (KNOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: