سعر KNOX Dollar (KNOX)
سعر KNOX Dollar (KNOX) المباشر لليوم هو USD 1.037. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 300.89K. يتم تحديث سعر KNOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KNOX Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 774.07
- تغيير سعر KNOX Dollar خلال اليوم هو -0.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 290.12K
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خلال اليوم، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ -0.008177698966773 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ -0.0060524505 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ +0.0052862112 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KNOX Dollar مقابل USD هو $ +0.0146544205204156 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.008177698966773
|-0.78%
|30 يوم
|$ -0.0060524505
|-0.58%
|60 يوم
|$ +0.0052862112
|+0.51%
|90 يوم
|$ +0.0146544205204156
|+1.43%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KNOX Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.78%
-0.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin
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A$1.64883
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￡0.81923
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€0.98515
|1 KNOX إلى USD
$1.037
|1 KNOX إلى MYR
RM4.64576
|1 KNOX إلى TRY
₺36.49203
|1 KNOX إلى JPY
¥162.35272
|1 KNOX إلى RUB
₽106.67619
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₹88.15537
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|1 KNOX إلى PHP
₱60.77857
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￡E.52.72108
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R$6.29459
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฿35.53799
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