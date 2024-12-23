سعر Knit Finance (KFT)
سعر Knit Finance (KFT) المباشر لليوم هو USD 0.00259837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.24K. يتم تحديث سعر KFT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Knit Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K
- تغيير سعر Knit Finance خلال اليوم هو -6.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 50.93M
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خلال اليوم، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.000190656188414542 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.0005034884 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.0005920830 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.00071113528095067 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000190656188414542
|-6.83%
|30 يوم
|$ -0.0005034884
|-19.37%
|60 يوم
|$ -0.0005920830
|-22.78%
|90 يوم
|$ -0.00071113528095067
|-21.48%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Knit Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-6.83%
-14.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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