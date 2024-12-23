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سعر Knit Finance (KFT) المباشر لليوم هو USD 0.00259837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.24K . يتم تحديث سعر KFT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Knit Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.31K - تغيير سعر Knit Finance خلال اليوم هو -6.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 50.93M

أداء سعر Knit Finance (KFT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.000190656188414542 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.0005034884 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.0005920830 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Knit Finance مقابل USD هو $ -0.00071113528095067 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000190656188414542 -6.83% 30 يوم $ -0.0005034884 -19.37% 60 يوم $ -0.0005920830 -22.78% 90 يوم $ -0.00071113528095067 -21.48%

تحليل سعر Knit Finance (KFT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Knit Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00253441$ 0.00253441 $ 0.00253441 24 ساعة مرتفع $ 0.00279272$ 0.00279272 $ 0.00279272 عالية طوال الوقت $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -6.83% تغير السعر (7 أيام) -14.59%

معلومات سوق Knit Finance (KFT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: