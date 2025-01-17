سعر Knight War Spirits (KWS)
سعر Knight War Spirits (KWS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KWS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Knight War Spirits الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43
- تغيير سعر Knight War Spirits خلال اليوم هو -0.98%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.98%
|30 يوم
|$ 0
|-29.36%
|60 يوم
|$ 0
|-24.94%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Knight War Spirits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.98%
-5.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Knight War The Holy Trio is an upcoming Play-to-earn game in the style of the Idle Defense Genre, built on Binance Smart Chain and later on Polygon Layer-2 Solution to utilize both platforms' low fees, large user base and fast transaction Speed. The game aims to be fun with simple mechanics, unlike other blockchain games with extended features. We target the most average gamers and all crypto enthusiasts. We specialise in the game genre that entertains and helps people relax rather than other genres, requiring more brain power from gamers to solve puzzles. We believe that in this busy and pressured world, people should be rewarded for taking some time off and relaxing.
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