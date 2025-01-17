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سعر Knight War Spirits (KWS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KWS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Knight War Spirits الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.43 - تغيير سعر Knight War Spirits خلال اليوم هو -0.98% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Knight War Spirits (KWS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Knight War Spirits مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.98% 30 يوم $ 0 -29.36% 60 يوم $ 0 -24.94% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Knight War Spirits (KWS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Knight War Spirits: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.228171$ 0.228171 $ 0.228171 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.98% تغير السعر (7 أيام) -5.23%

معلومات سوق Knight War Spirits (KWS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: