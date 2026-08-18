سعر kncler coin اليوم

السعر المباشر لمشروع kncler coin (KANCLER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 47.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KANCLER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KANCLER.

يحتل kncler coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 274,573، مع عرض متداول قدره 700.00M KANCLER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KANCLER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KANCLER بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+59.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.96K.

معلومات سوق kncler coin (KANCLER)

القيمة السوقية $ 274.57K$ 274.57K $ 274.57K الحجم (24 ساعة) $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 392.25K$ 392.25K $ 392.25K إمداد دورة التداول 700.00M 700.00M 700.00M إجمالي العرض 999,999,843.746605 999,999,843.746605 999,999,843.746605

القيمة السوقية الحالية لـ kncler coin هي $ 274.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.96K. العرض المتداول لـ KANCLER يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 999999843.746605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 392.25K.