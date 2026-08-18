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سعر kncler coin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ KANCLER هي 274,573 USD. تابع تحديثات أسعار KANCLER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر kncler coin المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ KANCLER هي 274,573 USD. تابع تحديثات أسعار KANCLER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KANCLER

معلومات سعر KANCLER

ما هو KANCLER

الموقع الرسمي لـ KANCLER

اقتصاد توكن KANCLER

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سعر kncler coin (KANCLER)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KANCLER إلى USD:

$0.00039225
$0.00039225$0.00039225
+0.47%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار kncler coin (KANCLER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:22:24 (UTC+8)

سعر kncler coin اليوم

السعر المباشر لمشروع kncler coin (KANCLER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 47.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KANCLER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KANCLER.

يحتل kncler coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 274,573، مع عرض متداول قدره 700.00M KANCLER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KANCLER بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KANCLER بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و+59.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.96K.

معلومات سوق kncler coin (KANCLER)

$ 274.57K
$ 274.57K$ 274.57K

$ 6.96K
$ 6.96K$ 6.96K

$ 392.25K
$ 392.25K$ 392.25K

700.00M
700.00M 700.00M

999,999,843.746605
999,999,843.746605 999,999,843.746605

القيمة السوقية الحالية لـ kncler coin هي $ 274.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.96K. العرض المتداول لـ KANCLER يبلغ 700.00M، مع إجمالي عرض 999999843.746605. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 392.25K.

سجل سعر kncler coin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.08%

+47.71%

+59.62%

+59.62%

سجل سعر kncler coin (KANCLER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر kncler coin مقابل USD هو $ +0.0001267 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر kncler coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر kncler coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر kncler coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0001267+47.71%
30 يوم$ 0+36.96%
60 يوم$ 0+34.59%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار kncler coin

kncler coin (KANCLER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KANCLER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرkncler coin (KANCLER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر kncler coin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر kncler coin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KANCLER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار kncler coin.

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المصدر kncler coin (KANCLER)

الموقع الرسمي

الفئة :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

نبذة عن kncler coin

ما هو السعر الحالي لـ kncler coin؟

يتم تداول kncler coin بسعر $، مما يمثل حركة سعرية بنسبة 47.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتعكس هذه النتيجة المباشرة بيانات التداول في الوقت الحقيقي المجمعة من البورصات العالمية.

كيف يقارن KANCLER بالسوق العالمي للعملات المشفرة؟

يمكن مقارنة التغيير اليومي له بنسبة 47.71% بمتوسطات السوق الأوسع. وإذا كان KANCLER يتفوق على السوق، فهذا يشير إلى اهتمام شرائي قوي أو تطورات إيجابية خاصة بنظامه البيئي.

كيف يُقارَن أداء kncler coin مع رموز Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem؟

ضمن قطاع Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem، يُظهر KANCLER قدرته التنافسية مدفوعًا بحجم التداول والقيمة السوقية والنشاط المستمر على شبكة --.

ما هي القيمة السوقية لـ kncler coin اليوم؟

تبلغ القيمة السوقية لـ $274573، مما يضع KANCLER في المرتبة #4296، ما يدل على نضجه النسبي وثقة المستثمرين مقارنةً بالرموز الأخرى.

ما هي مستويات نطاق السعر خلال الـ 24 ساعة؟

تراوح السعر اليوم بين $ و$، مما يوفر سياقًا للمتداولين الذين يتابعون التقلبات والبنية السوقية.

ما مدى نشاط تداول KANCLER؟

generated $-- من حجم التداول خلال 24 ساعة. غالبًا ما يرتبط الحجم العالي باتجاهات سعرية أقوى وتحسين السيولة في السوق.

كيف يؤثر المعروض على تقييم KANCLER؟

مع وجود 699999843.374051 من الرموز المتداولة، تساعد مستويات المعروض في تحديد الندرة والتقييم على المدى الطويل، خاصة عند مقارنتها بالرموز الأخرى ذات النماذج التضخمية أو الانكماشية.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول kncler coin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 06:22:24 (UTC+8)

تحديثات kncler coin (KANCLER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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