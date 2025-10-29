سعر KlimaDAO المباشر اليوم هو 0.134185 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KLIMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KLIMA بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر KlimaDAO المباشر اليوم هو 0.134185 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي KLIMA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر KLIMA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن KLIMA

معلومات سعر KLIMA

الوثيقة البيضاء لـ KLIMA

الموقع الرسمي لـ KLIMA

اقتصاد توكن KLIMA

توقعات سعر KLIMA

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار KlimaDAO

سعر KlimaDAO (KLIMA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 KLIMA إلى USD:

$0.13392
$0.13392$0.13392
-9.80%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار KlimaDAO (KLIMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:23 (UTC+8)

معلومات سعر KlimaDAO (KLIMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.132094
$ 0.132094$ 0.132094
24 ساعة منخفض
$ 0.151808
$ 0.151808$ 0.151808
24 ساعة مرتفع

$ 0.132094
$ 0.132094$ 0.132094

$ 0.151808
$ 0.151808$ 0.151808

$ 3,777.3
$ 3,777.3$ 3,777.3

$ 0.111333
$ 0.111333$ 0.111333

+0.49%

-10.40%

-49.22%

-49.22%

سعر KlimaDAO (KLIMA) في الوقت الحقيقي هو $0.134185. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KLIMA بين أدنى سعر $ 0.132094 وأعلى سعر $ 0.151808، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKLIMA على الإطلاق هو $ 3,777.3، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.111333.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KLIMA +0.49% على مدار الساعة الماضية، -10.40% على مدار 24 ساعة، و -49.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KlimaDAO (KLIMA)

$ 858.58K
$ 858.58K$ 858.58K

--
----

$ 858.58K
$ 858.58K$ 858.58K

6.40M
6.40M 6.40M

6,397,220.121746646
6,397,220.121746646 6,397,220.121746646

القيمة السوقية الحالية لـ KlimaDAO هي $ 858.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KLIMA يبلغ 6.40M، مع إجمالي عرض 6397220.121746646. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 858.58K.

سجل سعر KlimaDAO (KLIMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KlimaDAO مقابل USD هو $ -0.0155906349762335 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KlimaDAO مقابل USD هو $ -0.0446914950 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KlimaDAO مقابل USD هو $ +0.0139456591 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KlimaDAO مقابل USD هو $ -0.0052635110834268 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0155906349762335-10.40%
30 يوم$ -0.0446914950-33.30%
60 يوم$ +0.0139456591+10.39%
90 يوم$ -0.0052635110834268-3.77%

ما هو KlimaDAO ( KLIMA )

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

توقعات سعر KlimaDAO (USD)

كم ستكون قيمة KlimaDAO (KLIMA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك KlimaDAO (KLIMA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة KlimaDAO.

تحقق الآن من توقعات سعر KlimaDAO!

عملة KLIMA إلى العملات المحلية

توكنوميكس KlimaDAO (KLIMA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس KlimaDAO (KLIMA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس KLIMA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول KlimaDAO (KLIMA)

كم يساوي KlimaDAO (KLIMA) اليوم؟
سعر KLIMA المباشر في USD هو USD 0.134185، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر KLIMA إلى USD الحالي؟
سعر KLIMA إلى USD الحالي هو $ 0.134185. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ KlimaDAO ؟
القيمة السوقية لعملة KLIMA هي $ 858.58K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن KLIMA؟
العرض المتداول لتوكن KLIMA هو 6.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ KLIMA؟
حقق KLIMA سعرًا قياسيًا قدره 3,777.3 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ KLIMA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.111333 KLIMA.
ما هو حجم تداول KLIMA؟
حجم تداول KLIMA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع KLIMA هذا العام؟
قد يرتفع KLIMA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر KLIMA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:42:23 (UTC+8)

تحديثات KlimaDAO (KLIMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,092.95
$113,092.95$113,092.95

-1.35%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.52
$4,009.52$4,009.52

-2.13%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04259
$0.04259$0.04259

-8.29%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.39
$194.39$194.39

-2.26%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.3295
$3.3295$3.3295

-13.68%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,009.52
$4,009.52$4,009.52

-2.13%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,092.95
$113,092.95$113,092.95

-1.35%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.39
$194.39$194.39

-2.26%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6255
$2.6255$2.6255

-0.39%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19318
$0.19318$0.19318

-3.29%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار JUICY

JUICY

JUICY

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.04771
$0.04771$0.04771

+2,285.50%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000053
$0.000000000000000000000053$0.000000000000000000000053

+381.81%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00002466
$0.00002466$0.00002466

+279.38%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.199
$2.199$2.199

+193.20%

شعار Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0008824
$0.0008824$0.0008824

+91.53%