معلومات سعر KlimaDAO (KLIMA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.132094 $ 0.132094 $ 0.132094 24 ساعة منخفض $ 0.151808 $ 0.151808 $ 0.151808 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.132094$ 0.132094 $ 0.132094 24 ساعة مرتفع $ 0.151808$ 0.151808 $ 0.151808 عالية طوال الوقت $ 3,777.3$ 3,777.3 $ 3,777.3 أدنى سعر $ 0.111333$ 0.111333 $ 0.111333 تغير السعر (1 ساعة) +0.49% تغير السعر (1يوم) -10.40% تغير السعر (7 أيام) -49.22% تغير السعر (7 أيام) -49.22%

سعر KlimaDAO (KLIMA) في الوقت الحقيقي هو $0.134185. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول KLIMA بين أدنى سعر $ 0.132094 وأعلى سعر $ 0.151808، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـKLIMA على الإطلاق هو $ 3,777.3، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.111333.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير KLIMA +0.49% على مدار الساعة الماضية، -10.40% على مدار 24 ساعة، و -49.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق KlimaDAO (KLIMA)

القيمة السوقية $ 858.58K$ 858.58K $ 858.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 858.58K$ 858.58K $ 858.58K إمداد دورة التداول 6.40M 6.40M 6.40M إجمالي العرض 6,397,220.121746646 6,397,220.121746646 6,397,220.121746646

القيمة السوقية الحالية لـ KlimaDAO هي $ 858.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KLIMA يبلغ 6.40M، مع إجمالي عرض 6397220.121746646. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 858.58K.