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سعر Kleverkid Coin (KID) المباشر لليوم هو USD 0.01290266 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kleverkid Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.60 - تغيير سعر Kleverkid Coin خلال اليوم هو -17.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kleverkid Coin (KID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.00275738429295243 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.0011880562 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ +0.0008645969 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.001776800509459598 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00275738429295243 -17.60% 30 يوم $ -0.0011880562 -9.20% 60 يوم $ +0.0008645969 +6.70% 90 يوم $ -0.001776800509459598 -12.10%

تحليل سعر Kleverkid Coin (KID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kleverkid Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01285778$ 0.01285778 $ 0.01285778 24 ساعة مرتفع $ 0.01568792$ 0.01568792 $ 0.01568792 عالية طوال الوقت $ 0.08303$ 0.08303 $ 0.08303 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -17.60% تغير السعر (7 أيام) -21.71%

معلومات سوق Kleverkid Coin (KID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: