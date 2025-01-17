سعر Kleverkid Coin (KID)
سعر Kleverkid Coin (KID) المباشر لليوم هو USD 0.01290266. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kleverkid Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.60
- تغيير سعر Kleverkid Coin خلال اليوم هو -17.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KID مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KID.
خلال اليوم، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.00275738429295243 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.0011880562 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ +0.0008645969 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kleverkid Coin مقابل USD هو $ -0.001776800509459598 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00275738429295243
|-17.60%
|30 يوم
|$ -0.0011880562
|-9.20%
|60 يوم
|$ +0.0008645969
|+6.70%
|90 يوم
|$ -0.001776800509459598
|-12.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kleverkid Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-17.60%
-21.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Kleverchain's OG meme coin
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 KID إلى AUD
A$0.0207732826
|1 KID إلى GBP
￡0.0104511546
|1 KID إلى EUR
€0.0125155802
|1 KID إلى USD
$0.01290266
|1 KID إلى MYR
RM0.05806197
|1 KID إلى TRY
₺0.4584315098
|1 KID إلى JPY
¥2.0059765502
|1 KID إلى RUB
₽1.3369736292
|1 KID إلى INR
₹1.1171123028
|1 KID إلى IDR
Rp211.5189825504
|1 KID إلى PHP
₱0.7562249026
|1 KID إلى EGP
￡E.0.650294064
|1 KID إلى BRL
R$0.078061093
|1 KID إلى CAD
C$0.0185798304
|1 KID إلى BDT
৳1.5687054028
|1 KID إلى NGN
₦20.066216832
|1 KID إلى UAH
₴0.5442341988
|1 KID إلى VES
Bs0.69674364
|1 KID إلى PKR
Rs3.5990679804
|1 KID إلى KZT
₸6.84486113
|1 KID إلى THB
฿0.444496637
|1 KID إلى TWD
NT$0.4246265406
|1 KID إلى CHF
Fr0.0117414206
|1 KID إلى HKD
HK$0.1003826948
|1 KID إلى MAD
.د.م0.1298007596