سعر KleeKai (KLEE)
سعر KleeKai (KLEE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 653.84K. يتم تحديث سعر KLEE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KleeKai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.63
- تغيير سعر KleeKai خلال اليوم هو -2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100,000.00T
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خلال اليوم، كان سعر KleeKai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KleeKai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KleeKai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KleeKai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.57%
|30 يوم
|$ 0
|-4.69%
|60 يوم
|$ 0
|+28.91%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KleeKai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-2.57%
-17.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KleeKai was launched as a meme coin, however now sports a unique and addictive game ""KleeRun"" - a P2E game which is enjoyable for all ages! This token was a fair-launch and rewards all holders with a 2% reflection feature that redistributes tokens among the holders every Buy, Swap & Sell. The total supply of this token is (100 Quadrillion) 100,000,000,000,000,000 & to make this token more unique the liquidity has been burned complete to a dead address where it can no longer be withdrawn. This means, $KLEE is always going to be around & can not have the liquidity pulled from the pool - RUG pulls are not possible with this token. Invest today in the future of Blockchain gaming!
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