سعر Klaytu (KTU)
سعر Klaytu (KTU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Klaytu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.81
- تغيير سعر Klaytu خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Klaytu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Klaytu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Klaytu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Klaytu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-49.01%
|60 يوم
|$ 0
|+58.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Klaytu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Klaytu (KTU) is a dynamic and innovative meme token launched on the Klaytn blockchain. Our mission is to establish KTU as the leading meme token of the Klaytn ecosystem, driving user engagement and contributing to the growth of the Klaytn blockchain. We aim to create a vibrant, community-driven environment that enhances the user experience on all Klaytn platforms. (Aim is to position us on the Klaytn Chain like BONK did on Solana and COQINU did on Avalanche).
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