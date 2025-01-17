سعر Klaytn (KLAY)
سعر Klaytn (KLAY) المباشر لليوم هو USD 0.231433. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KLAY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Klaytn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.63K
- تغيير سعر Klaytn خلال اليوم هو +2.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Klaytn مقابل USD هو $ +0.00579988 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Klaytn مقابل USD هو $ -0.0272348502 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Klaytn مقابل USD هو $ +0.1723517423 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Klaytn مقابل USD هو $ +0.10180683622438053 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00579988
|+2.57%
|30 يوم
|$ -0.0272348502
|-11.76%
|60 يوم
|$ +0.1723517423
|+74.47%
|90 يوم
|$ +0.10180683622438053
|+78.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Klaytn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.21%
+2.57%
+9.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Klaytn is a public blockchain focused on the metaverse, gamefi, and the creator economy. Officially launched in June 2019, it is the dominant blockchain platform in South Korea and is now undergoing global business expansion from its international base in Singapore. These business expansion activities are supported by the US$500m Klaytn Growth Fund, which aims to grow the ecosystem of companies built on Klaytn. The fund is managed and disbursed by Klaytn Foundation, a Singapore-based non-profit organization established in August 2021. To learn more, please visit https://klaytn.foundation
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