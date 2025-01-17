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سعر KlaySwap Protocol (KSP) المباشر لليوم هو USD 0.165522 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر KSP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KlaySwap Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.02K - تغيير سعر KlaySwap Protocol خلال اليوم هو -0.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر KlaySwap Protocol (KSP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0005721620153734 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0311602116 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0215948608 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0223601958845858 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005721620153734 -0.34% 30 يوم $ -0.0311602116 -18.82% 60 يوم $ -0.0215948608 -13.04% 90 يوم $ -0.0223601958845858 -11.90%

تحليل سعر KlaySwap Protocol (KSP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KlaySwap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.161739$ 0.161739 $ 0.161739 24 ساعة مرتفع $ 0.170297$ 0.170297 $ 0.170297 عالية طوال الوقت $ 92.55$ 92.55 $ 92.55 تغير السعر (1 ساعة) +0.83% تغير السعر (1يوم) -0.34% تغير السعر (7 أيام) +8.28%

معلومات سوق KlaySwap Protocol (KSP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: