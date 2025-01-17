سعر KlaySwap Protocol (KSP)
سعر KlaySwap Protocol (KSP) المباشر لليوم هو USD 0.165522. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KSP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KlaySwap Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.02K
- تغيير سعر KlaySwap Protocol خلال اليوم هو -0.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0005721620153734 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0311602116 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0215948608 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KlaySwap Protocol مقابل USD هو $ -0.0223601958845858 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005721620153734
|-0.34%
|30 يوم
|$ -0.0311602116
|-18.82%
|60 يوم
|$ -0.0215948608
|-13.04%
|90 يوم
|$ -0.0223601958845858
|-11.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر KlaySwap Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.83%
-0.34%
+8.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Open source, Non-Custodial Instant swap protocol for klaytn DeFI
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