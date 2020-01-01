توكنوميكس Klayr (KLY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Klayr (KLY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Klayr (KLY) Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation. الموقع الرسمي: https://klayr.xyz اشتر KLY الآن!

توكنوميكس Klayr (KLY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Klayr (KLY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 715.39K $ 715.39K $ 715.39K إجمالي العرض: $ 192.47M $ 192.47M $ 192.47M العرض المتداول: $ 189.73M $ 189.73M $ 189.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 725.69K $ 725.69K $ 725.69K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.121724 $ 0.121724 $ 0.121724 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00100799 $ 0.00100799 $ 0.00100799 السعر الحالي: $ 0.00377049 $ 0.00377049 $ 0.00377049 معرفة المزيد عن سعر Klayr (KLY)

توكنوميكس Klayr (KLY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Klayr (KLY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KLY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KLY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KLY، استكشف السعر المباشر لتوكن KLY!

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