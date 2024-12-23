سعر Klayr (KLY)
سعر Klayr (KLY) المباشر لليوم هو USD 0.009903. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M. يتم تحديث سعر KLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Klayr الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.12K
- تغيير سعر Klayr خلال اليوم هو +3.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 157.85M
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خلال اليوم، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ +0.00035656 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ -0.0025146073 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ -0.0022715293 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00035656
|+3.74%
|30 يوم
|$ -0.0025146073
|-25.39%
|60 يوم
|$ -0.0022715293
|-22.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Klayr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+3.74%
-12.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Despite the pivotal role of digital ownership in tomorrow's tech, we still don't see Web3 use cases in our day-to-day lives. With Klayr, that’s about to change. As a Layer 1 blockchain built with rock-solid, established technology, Klayr is positioned to provide a platform where developers, creators, and a thriving community of token-holders and validators can come together. With features like a JavaScript-only SDK, sidechain interoperability, and (future) mainchain token issuance, we're making blockchain accessible to the masses. Klayr, Web3 for the new generation.
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