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سعر Klayr (KLY) المباشر لليوم هو USD 0.009903 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.56M . يتم تحديث سعر KLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Klayr الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.12K - تغيير سعر Klayr خلال اليوم هو +3.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 157.85M

أداء سعر Klayr (KLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ +0.00035656 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ -0.0025146073 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ -0.0022715293 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Klayr مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00035656 +3.74% 30 يوم $ -0.0025146073 -25.39% 60 يوم $ -0.0022715293 -22.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Klayr (KLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Klayr: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00934425$ 0.00934425 $ 0.00934425 24 ساعة مرتفع $ 0.01000949$ 0.01000949 $ 0.01000949 عالية طوال الوقت $ 0.121724$ 0.121724 $ 0.121724 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +3.74% تغير السعر (7 أيام) -12.22%

معلومات سوق Klayr (KLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: