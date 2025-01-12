سعر Klap Finance (KLAP)
سعر Klap Finance (KLAP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14K. يتم تحديث سعر KLAP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Klap Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.84
- تغيير سعر Klap Finance خلال اليوم هو -3.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 23.80M
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خلال اليوم، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.05%
|30 يوم
|$ 0
|-6.11%
|60 يوم
|$ 0
|+5.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Klap Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-3.05%
+3.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KLAP is the governance token for Klaytn Lending Application. You can stake KLAP tokens into VeKLAP, which gives holders farming yield boosters, rights to the protocol's treasury & fees, and voting rights on token reward emissions.
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