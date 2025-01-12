احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KLAP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KLAP.

سعر Klap Finance (KLAP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.14K . يتم تحديث سعر KLAP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Klap Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.84 - تغيير سعر Klap Finance خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 23.80M

أداء سعر Klap Finance (KLAP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Klap Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.05% 30 يوم $ 0 -6.11% 60 يوم $ 0 +5.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Klap Finance (KLAP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Klap Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.265974$ 0.265974 $ 0.265974 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) +3.18%

معلومات سوق Klap Finance (KLAP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: