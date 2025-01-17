سعر Kiverse Token (KIVR)
سعر Kiverse Token (KIVR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KIVR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kiverse Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.80
- تغيير سعر Kiverse Token خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kiverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kiverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kiverse Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kiverse Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-20.79%
|60 يوم
|$ 0
|-2.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kiverse Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$KIVR (Kiverse Token) serves as the official cryptocurrency within Kiverse Games LLC ecosystem, offering users seamless transactions and interactions in our optional gaming pools. With a capped supply of 100 billion tokens on the Base blockchain (ERC20), $KIVR ensures sustainability and value. Users can participate in monthly gaming competitions, paying with $KIVR into the respective games pool. Think of this like a “battle pass” or “season pass” where you will have access to join in the competitions for that game. At the end of the month the game pools pay out $KIVR to the winners. They cam claim their winnings at any time.
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