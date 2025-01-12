احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر KITTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر KITTY.

سعر Kitty Coin Solana (KITTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.87K . يتم تحديث سعر KITTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kitty Coin Solana الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 210.44 - تغيير سعر Kitty Coin Solana خلال اليوم هو +4.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 419.93M

أداء سعر Kitty Coin Solana (KITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kitty Coin Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitty Coin Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitty Coin Solana مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitty Coin Solana مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.33% 30 يوم $ 0 -35.52% 60 يوم $ 0 -41.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kitty Coin Solana (KITTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kitty Coin Solana: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0080012$ 0.0080012 $ 0.0080012 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +4.33% تغير السعر (7 أيام) -16.48%

معلومات سوق Kitty Coin Solana (KITTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: