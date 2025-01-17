سعر KITTI (KITTI)
سعر KITTI (KITTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KITTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KITTI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.36
- تغيير سعر KITTI خلال اليوم هو -4.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KITTI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KITTI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KITTI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KITTI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.15%
|30 يوم
|$ 0
|-22.39%
|60 يوم
|$ 0
|-50.07%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KITTI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.51%
-4.15%
+15.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Kitti token is a meme and community token at once running on Solana Blockchain. Why only dogs should have fun? The era of dogs is ending and the era of cats is about to begin. All meme tokens that have recently launched did not delivered anything. Lots of noise, lots of hype but only to fill pockets of their owners. What did other meme tokens provide their community and early contributors? $Kitti token is the very first community token for the people. No hidden transfers, no insane allocation to team members or influencers. All $Kitti tokens will be transparently stored, tagged and the main wallet will be managed by multisig.
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