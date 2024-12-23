سعر KittenWifHat (KITTENWIF)
سعر KittenWifHat (KITTENWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00081268. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 808.14K. يتم تحديث سعر KITTENWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KittenWifHat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.89
- تغيير سعر KittenWifHat خلال اليوم هو -0.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.69M
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خلال اليوم، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ -0.0002465678 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ -0.0000687842 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.37%
|30 يوم
|$ -0.0002465678
|-30.34%
|60 يوم
|$ -0.0000687842
|-8.46%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KittenWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
-0.37%
-17.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KittenWifHat is simply a Kitten wif a hat, Let's add hats to the cat. KittenWifHat is DogWifHat's biggest competitor! Pouncing into the Crypto Universe KittenWifhat ($KITTENWIF) emerges from the heart of the internet's obsession with all things cute and fluffy. It transcends being merely a meme token; it's a lifestyle choice crafted on the speedy Solana network, promising whisker-quick transactions and a basketful of opportunities to enter the world of digital finance with a smile. A Token Born from Meme Majesty and Cat Kingdoms In a sprawling digital landscape where memes reign supreme and cats are kings, KittenWifhat dares to combine giggles with gains. Powered by Solana's sleek blockchain technology, it's fast, fun, and furry—everything the crypto world didn't know it needed. Vision and Mission: A Tail of Crypto Unity Our vision is simple: to make you purr with delight at your portfolio. How? By building a meow-nificent community around KittenWifhat, making crypto as accessible as a kitten video, and embedding utility in the most delightful ways imaginable. Objectives: Herding a vibrant community of crypto-kitties. Scratching the itch for a crypto that's both a meme and a dream. Unleashing the potential of purr-sonal finance with a giggle. Features: Whisker-quick transactions: Because waiting is for dogs. Furball-proof security: Safe as a cat in a sunbeam. Community treats: Earn tokens for being pawsome with community contests.
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₺0.0285982092
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|1 KITTENWIF إلى BRL
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C$0.0011621324
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