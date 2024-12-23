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سعر KittenWifHat (KITTENWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00081268 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 808.14K . يتم تحديث سعر KITTENWIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق KittenWifHat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.89 - تغيير سعر KittenWifHat خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.69M

أداء سعر KittenWifHat (KITTENWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ -0.0002465678 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ -0.0000687842 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر KittenWifHat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ -0.0002465678 -30.34% 60 يوم $ -0.0000687842 -8.46% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر KittenWifHat (KITTENWIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر KittenWifHat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00079604$ 0.00079604 $ 0.00079604 24 ساعة مرتفع $ 0.0008455$ 0.0008455 $ 0.0008455 عالية طوال الوقت $ 0.00611948$ 0.00611948 $ 0.00611948 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -17.70%

معلومات سوق KittenWifHat (KITTENWIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: