توكنوميكس Kitten Wif Hat (KWIF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Kitten Wif Hat (KWIF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Kitten Wif Hat (KWIF) Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun الموقع الرسمي: https://kwif.io/ الوثيقة البيضاء: https://x.com/kwif_on_sol اشتر KWIF الآن!

توكنوميكس Kitten Wif Hat (KWIF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Kitten Wif Hat (KWIF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 157.87K $ 157.87K $ 157.87K إجمالي العرض: $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M العرض المتداول: $ 996.25M $ 996.25M $ 996.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 157.87K $ 157.87K $ 157.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00474081 $ 0.00474081 $ 0.00474081 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00015759 $ 0.00015759 $ 0.00015759 معرفة المزيد عن سعر Kitten Wif Hat (KWIF)

توكنوميكس Kitten Wif Hat (KWIF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Kitten Wif Hat (KWIF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن KWIF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن KWIF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس KWIF، استكشف السعر المباشر لتوكن KWIF!

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