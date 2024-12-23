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سعر Kitten Wif Hat (KWIF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.94K . يتم تحديث سعر KWIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kitten Wif Hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.80K - تغيير سعر Kitten Wif Hat خلال اليوم هو +23.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 996.42M

أداء سعر Kitten Wif Hat (KWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +23.72% 30 يوم $ 0 -70.95% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kitten Wif Hat (KWIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kitten Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00474081$ 0.00474081 $ 0.00474081 تغير السعر (1 ساعة) +1.94% تغير السعر (1يوم) +23.72% تغير السعر (7 أيام) -20.87%

معلومات سوق Kitten Wif Hat (KWIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: