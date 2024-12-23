سعر Kitten Wif Hat (KWIF)
سعر Kitten Wif Hat (KWIF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 132.94K. يتم تحديث سعر KWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kitten Wif Hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.80K
- تغيير سعر Kitten Wif Hat خلال اليوم هو +23.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 996.42M
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خلال اليوم، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kitten Wif Hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+23.72%
|30 يوم
|$ 0
|-70.95%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kitten Wif Hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.94%
+23.72%
-20.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
First Cat, Animal, Wif, and Hat coin on Pump.Fun. First!! No.1. Launched by the PumpFun Owner Himself!! (@a1lon9) Kitten Wif Hat is the first memecoin animal ever created on the most popular memecoin creation platform in crypto, Pump.fun. It was hidden from the public until Shogun @tankabagnale and company including Ghost @eth_taco and Coach Crypto @iamcoachcrypto stumbled upon it through sheer grinding in the trenches. It was the first token created by the co-founder of Pump.fun. It is a cat, WIF a hat. It’s on Solana, the epicenter of memecoins this cycle.
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