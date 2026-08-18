سعر Kitten Haimer اليوم

السعر المباشر لمشروع Kitten Haimer (KHAI) اليوم هو $ 0.00116182، مع تغير بنسبة 1.20% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KHAI الحالي إلى USD هو $ 0.00116182 لكل KHAI.

يحتل Kitten Haimer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,739، مع عرض متداول قدره 54.00M KHAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KHAI بين $ 0.00114788 (أدنى) و$ 0.00117117 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.95، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KHAI بمقدار -0.10% خلال الساعة الماضية و-1.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 42.54.

معلومات سوق Kitten Haimer (KHAI)

القيمة السوقية $ 62.74K$ 62.74K $ 62.74K الحجم (24 ساعة) $ 42.54$ 42.54 $ 42.54 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 80.58B$ 80.58B $ 80.58B إمداد دورة التداول 54.00M 54.00M 54.00M إجمالي العرض 54,000,000.0 54,000,000.0 54,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Kitten Haimer هي $ 62.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 42.54. العرض المتداول لـ KHAI يبلغ 54.00M، مع إجمالي عرض 54000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 80.58B.