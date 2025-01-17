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سعر Kith Gil (GIL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر GIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kith Gil الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.20K - تغيير سعر Kith Gil خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Kith Gil (GIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.70% 30 يوم $ 0 -49.93% 60 يوم $ 0 +125.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kith Gil (GIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kith Gil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00233516$ 0.00233516 $ 0.00233516 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -10.51%

معلومات سوق Kith Gil (GIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: