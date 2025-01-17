سعر Kith Gil (GIL)
سعر Kith Gil (GIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kith Gil الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.20K
- تغيير سعر Kith Gil خلال اليوم هو -2.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GIL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GIL.
خلال اليوم، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kith Gil مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.70%
|30 يوم
|$ 0
|-49.93%
|60 يوم
|$ 0
|+125.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kith Gil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-2.70%
-10.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$gil is a Solana memecoin that humorously references Keith Gill
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GIL إلى AUD
A$--
|1 GIL إلى GBP
￡--
|1 GIL إلى EUR
€--
|1 GIL إلى USD
$--
|1 GIL إلى MYR
RM--
|1 GIL إلى TRY
₺--
|1 GIL إلى JPY
¥--
|1 GIL إلى RUB
₽--
|1 GIL إلى INR
₹--
|1 GIL إلى IDR
Rp--
|1 GIL إلى PHP
₱--
|1 GIL إلى EGP
￡E.--
|1 GIL إلى BRL
R$--
|1 GIL إلى CAD
C$--
|1 GIL إلى BDT
৳--
|1 GIL إلى NGN
₦--
|1 GIL إلى UAH
₴--
|1 GIL إلى VES
Bs--
|1 GIL إلى PKR
Rs--
|1 GIL إلى KZT
₸--
|1 GIL إلى THB
฿--
|1 GIL إلى TWD
NT$--
|1 GIL إلى CHF
Fr--
|1 GIL إلى HKD
HK$--
|1 GIL إلى MAD
.د.م--