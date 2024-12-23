سعر Kite (KITE)
سعر Kite (KITE) المباشر لليوم هو USD 3.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.27M. يتم تحديث سعر KITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.48K
- تغيير سعر Kite خلال اليوم هو +2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 704.07K
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خلال اليوم، كان سعر Kite مقابل USD هو $ +0.086792 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kite مقابل USD هو $ -0.0956167210 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kite مقابل USD هو $ -0.0309556740 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kite مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.086792
|+2.76%
|30 يوم
|$ -0.0956167210
|-2.96%
|60 يوم
|$ -0.0309556740
|-0.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.54%
+2.76%
-36.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HAI is a multi-collateral controlled-peg stable asset on Optimism. HAI is backed by LSTs and Optimism native collateral.
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