سعر KITA ($KITA)
سعر KITA ($KITA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $KITA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق KITA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر KITA خلال اليوم هو +0.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر KITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر KITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر KITA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر KITA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.75%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر KITA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
+0.75%
-11.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In a time where meme tokens dominate Base and Ethereum traffic, KITA offers a structured path forward. The project draws inspiration from anime, glitch aesthetics, and AI mythos to create a compelling brand while solving a key infrastructure gap: easy, on-chain token launches with built-in utility for a native token. Through the KITA Next Terminal, creators can fully customize their token — including setting the initial market cap, total supply, swap fees, and liquidity configuration — all within a streamlined interface.
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