سعر Kissan (KSN)
سعر Kissan (KSN) المباشر لليوم هو USD 0.03755706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KSN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Kissan الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 976.73
- تغيير سعر Kissan خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Kissan مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Kissan مقابل USD هو $ -0.0099752715 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Kissan مقابل USD هو $ -0.0077528024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Kissan مقابل USD هو $ -0.01509248786926688 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.14%
|30 يوم
|$ -0.0099752715
|-26.56%
|60 يوم
|$ -0.0077528024
|-20.64%
|90 يوم
|$ -0.01509248786926688
|-28.66%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Kissan: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.14%
-0.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
KSN Is a Blockchain-Based Operating System That Allows You to Create Decentralized Applications Welcome to the KISSAN Global Network world of Decentralized market, KSN gives you greater choices, independence, and opportunities. We are here to help you with your journey of million of dreams. We are launching our crypto and digital asset with solutions of distributed technology in forex, Blockchain, and eCommerce business. KISSAN Global Network or KSN token is the first token in the Blockchain market having an existing community. It is a decentralized multi-utility token that can be used in every industry services insight decentralized crypto payment gateway. We aim at changing this by leveraging the combination of blockchain scaling, developer platform and tools, and a rabid focus on user experience.
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