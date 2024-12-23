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سعر Kira the Injective Cat (KIRA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.17M . يتم تحديث سعر KIRA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Kira the Injective Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.24K - تغيير سعر Kira the Injective Cat خلال اليوم هو -0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 69.00B

أداء سعر Kira the Injective Cat (KIRA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Kira the Injective Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Kira the Injective Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Kira the Injective Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Kira the Injective Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.31% 30 يوم $ 0 -61.44% 60 يوم $ 0 -8.15% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Kira the Injective Cat (KIRA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Kira the Injective Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.25% تغير السعر (1يوم) -0.31% تغير السعر (7 أيام) -33.97%

معلومات سوق Kira the Injective Cat (KIRA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: